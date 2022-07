Fibra ottica FTTH ed FWA: cresce la lista dei comuni in cui è disponibile

Cresce ulteriormente la lista dei comuni in cui è disponibile la fibra ottica di Open Fiber. Come rilevato dai colleghi di Fibra.Click, infatti, nella settimana passata si sono aggiunti molti comuni in cui è stata aperta la vendibilità ed in cui è arrivata la fibra FTTH ed FWA.

Partendo dalla copertura, la fibra FTTH è arrivata in 23 nuovi comuni:

Acquanegra Cremonese (Cremona)

Belmonte Castello (Frosinone)

Bozzolo (Mantova)

Caluso (Torino)

Colobraro (Matera)

Colturano (Milano)

Corfinio (L’Aquila)

Fontanelle (Treviso)

Fontegreca (Caserta)

Maltignano (Ascoli Piceno)

Mansuè (Treviso)

Massimino (Savona)

Mazzarino (Caltanissetta)

Monsano (Ancona)

Montallegro (Agrigento)

Montalto Carpasio (Imperia)

Morengo (Bergamo)

Raccuja (Messina)

Rocca Canterano (Roma)

Savogna d’Isonzo (Gorizia)

Serra San Bruno (Vibo Valentia)

Tollegno (Biella)

Villanovaforru (Medio Campidano)

Per quanto riguarda la vendibilità, invece, sono 9 nuovi comuni in cui è possibile ora richiedere l’attivazione ed in cui Open Fiber ha provveduto a correggere alcuni errori relativi agli indirizzi errati:

Barbona (PD)

Campagna Lupia (VE)

Castri di Lecce (LE)

Parabita (LE)

Pieve Torina (MC)

San Floriano del Collio (GO)

San Mauro la Bruca (SA)

Sant’Urbano (PD)

Vittorito (AQ)

Sette invece i comuni in cui è stata aggiornata la vendibilità per l’FWA:

Corfinio (AQ)

Gorizia (GO)

Mossa (GO)

Muccia (MC)

Pieve Torina (MC)

San Floriano del Collio (GO)

Vittorito (AQ)

L’obiettivo di Open Fiber è coprire tutte le aree bianche entro il 2023 con la fibra, e come sempre vi rimandiamo al sito web ufficiale per scoprire se anche il vostro comune rientra in quelli in cui è disponibile.