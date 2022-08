Fibra ottica FTTH ed FWA disponibile in oltre 120 nuovi comuni: la lista

Agosto 2022 si apre con la copertura della fibra ottica FTTH ed FWA ancora in aumento, come indicato dai colleghi di Fibra.Click. Nella fattispecie, sono oltre 120 i comuni del nostro paese in cui è stata aperta la vendibilità.

FTTH in 40 comuni

Alice Bel Colle (Alessandria)

Ariano Irpino (Avellino)

Basaluzzo (Alessandria)

Bisacquino (Palermo)

Campobello di Licata (Agrigento)

Campodipietra (Campobasso)

Campoli del Monte Taburno (Benevento)

Casnate con Bernate (Como)

Cavour (Torino)

Cefalù (Palermo)

Collarmele (L’Aquila)

Costigliole d’Asti (Asti)

Cuceglio (Torino)

Genga (Ancona)

Losine (Brescia)

Lusernetta (Torino)

Mergo (Ancona)

Mezzomerico (Novara)

Montecchio Emilia (Reggio Emilia)

Montemitro (Campobasso)

Morro Reatino (Rieti)

Oliva Gessi (Pavia)

Palazzago (Bergamo)

Polesine Zibello (Parma)

Possagno (Treviso)

Quattro Castella (Reggio Emilia)

Ricaldone (Alessandria)

Rivalba (Torino)

Rocca Susella (Pavia)

Salle (Pescara)

San Chirico Raparo (Potenza)

San Sebastiano Curone (Alessandria)

Sant’Angelo in Pontano (Macerata)

Sant’Elia a Pianisi (Campobasso)

Serra San Quirico (Ancona)

Terelle (Frosinone)

Trinità d’Agultu e Vignola (Olbia-Tempio)

Vacri (Chieti)

Vanzaghello (Milano)

Vidracco (Torino)

FWA in 86 comuni

Aiello Calabro (Cosenza)

Almenno San Bartolomeo (Bergamo)

Bagnolo Piemonte (Cuneo)

Barge (Cuneo)

Bibiana (Torino)

Bizzarone (Como)

Borgo Valbelluna (Belluno)

Bozzolo (Mantova)

Bricherasio (Torino)

Buttapietra (Verona)

Calalzo di Cadore (Belluno)

Campiglione Fenile (Torino)

Campodipietra (Campobasso)

Campoli Appennino (Frosinone)

Cantello (Varese)

Capiago Intimiano (Como)

Casnate con Bernate (Como)

Casole d’elsa (Siena)

Castello Tesino (Trento)

Cavour (Torino)

Cavriago (Reggio Emilia)

Cerda (Palermo)

Cesiomaggiore (Belluno)

Chambave (Valle d’Aosta)

Châtillon (Aosta)

Ciminna (Palermo)

Cinte Tesino (Trento)

Clivio (Varese)

Como (Como)

Costigliole d’Asti (Asti)

Cucciago (Como)

Faloppio (Como)

Fénis (Aosta)

Fino Mornasco (Como)

Garzigliana (Torino)

Gazzuolo (Mantova)

Genga (Ancona)

Gonnesa (Carbonia-Iglesias)

Gualdo (Macerata)

Induno Olona (Varese)

Lago (Cosenza)

Lajatico (Pisa)

Loro Piceno (Macerata)

Macello (Torino)

Maranzana (Asti)

Mergo (Ancona)

Montemaggiore Belsito (Palermo)

Noasca (Torino)

Nus (Aosta)

Palazzago (Bergamo)

Palù (Verona)

Peccioli (Pisa)

Penna San Giovanni (Macerata)

Pieve Tesino (Trento)

Radicondoli (Siena)

Ricaldone (Alessandria)

Ripe San Ginesio (Macerata)

Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona)

Rivarolo Mantovano (Mantova)

Rodero (Como)

Rosora (Ancona)

Saint-Denis (Aosta)

San Chirico Raparo (Potenza)

San Giovanni Lupatoto (Verona)

San Gregorio nelle Alpi (Belluno)

San Martino dall’Argine (Mantova)

Santa Giustina (Belluno)

Sant’Angelo in Pontano (Macerata)

Sant’Elia a Pianisi (Campobasso)

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia)

Sciara (Palermo)

Sedico (Belluno)

Senna Comasco (Como)

Serra San Quirico (Ancona)

Sospirolo (Belluno)

Spineda (Cremona)

Stimigliano (Rieti)

Tavernerio (Como)

Terricciola (Pisa)

Tornata (Cremona)

Toro (Campobasso)

Uggiate-Trevano (Como)

Ventimiglia di Sicilia (Palermo)

Verrayes (Aosta)

Villafranca Piemonte (Torino)

Zevio (Verona)

Ricordiamo che i vari operatori del nostro paese hanno messo a disposizione uno strumento che consente di conoscere le aree in corso di copertura con la FTTH.