Fibra ottica FTTH ed FWA: Gennaio 2022 si chiude con oltre 160 nuovi comuni coperti

Non c'è solo il debutto di Iliad nella rete fissa in questo gennaio 2022. Cresce, infatti, anche la lista dei comuni coperti dalla FWA ed FTTH. Complessivamente, nel mese che si sta per chiudere sono oltre 160 i nuovi centri in cui è arrivata la fibra.

98 nuovi comuni coperti dalla fibra FTTH a Gennaio 2022

Agra (Lombardia) - parziale

Alfiano Natta (Piemonte)

Andrano (Puglia)

Anzano di Puglia (Puglia)

Bellagio (Lombardia)

Benevello (Piemonte)

Borgomaro (Liguria)

Bovalino (Calabria)

Brescello (Emilia-Romagna)

Bressana Bottarone (Lombardia)

Campoli Appennino (Lazio)

Camporotondo di Fiastrone (Marche)

Capena (Lazio) - parziale

Caprezzo (Piemonte)

Casalanguida (Abruzzo)

Casalmorano (Lombardia)

Castelcivita (Campania)

Castelletto Sopra Ticino (Piemonte) - parziale

Castelnuovo di Porto (Lazio)

Castro (Lombardia)

Celle di Bulgheria (Campania)

Ceresole Reale (Piemonte)

Cigliè (Piemonte)

Cislago (Lombardia)

Corana (Lombardia)

Costa di Rovigo (Veneto)

Cottanello (Lazio)

Crandola Valsassina (Lombardia)

Cucciago (Lombardia)

Davoli (Calabria)

Dolianova (Sardegna)

Dormelletto (Piemonte)

Dueville (Veneto) - parziale

Dumenza (Lombardia) - parziale

Durazzano (Campania)

Fara in Sabina (Lazio)

Fosciandora (Toscana)

Futani (Campania)

Gambara (Lombardia)

Garzigliana (Piemonte)

Gavello (Veneto)

Guardistallo (Toscana)

La Cassa (Piemonte)

La Magdeleine (Valle d'Aosta)

Lenna (Lombardia)

Limido Comasco (Lombardia)

Limosano (Molise)

Luino (Lombardia)

Malegno (Lombardia)

Massiola (Piemonte)

Matino (Puglia)

Mercato Saraceno (Emilia-Romagna) - parziale

Moimacco (Friuli-Venezia Giulia)

Molochio (Calabria)

Monno (Lombardia)

Montecchio Precalcino (Veneto)

Monticello Brianza (Lombardia)

Nerola (Lazio) - parziale

Nicorvo (Lombardia)

Noasca (Piemonte)

Pagnacco (Friuli-Venezia Giulia)

Partanna (Sicilia)

Pescosansonesco (Abruzzo)

Piateda (Lombardia)

Piazzolo (Lombardia)

Pietraroja (Campania)

Pieve del Grappa (Veneto)

Pignone (Liguria)

Platania (Calabria)

Prata Sannita (Campania)

Rea (Lombardia)

Realmonte (Sicilia)

Rocca Sinibalda (Lazio)

Rocchetta Nervina (Liguria)

Roncofreddo (Emilia-Romagna) - parziale

Rondanina (Liguria)

Ronzone (Trentino-Alto Adige)

San Biagio della Cima (Liguria)

San Chirico Nuovo (Basilicata)

San Godenzo (Toscana)

San Paolo di Jesi (Marche)

San Pietro Val Lemina (Piemonte)

San Vito sullo Ionio (Calabria)

Sogliano al Rubicone (Emilia-Romagna)

Strangolagalli (Lazio)

Telve (Trentino-Alto Adige)

Telve di sopra (Trentino-Alto Adige)

Tonezza del Cimone (Veneto)

Trivento (Molise)

Ulassai (Sardegna)

Vallecrosia (Liguria)

Valstrona (Piemonte)

Valverde (Sicilia)

Valvestino (Lombardia)

Villa Basilica (Toscana)

Villamiroglio (Piemonte)

Villette (Piemonte)

Zimone (Piemonte)

72 nuovi comuni coperti dalla fibra FWA a Gennaio 2022

Angera (Lombardia)

Arona (Piemonte)

Attimis (Friuli-Venezia Giulia)

Bastia Umbra (Umbria)

Bettona (Umbria)

Borghi (Emilia-Romagna)

Borgo Ticino (Piemonte)

Cancellara (Basilicata)

Cantalupo in Sabina (Lazio)

Capannori (Toscana)

Carbone (Basilicata)

Carzano (Trentino-Alto Adige)

Casperia (Lazio)

Castel Ivano (Trentino-Alto Adige)

Castelfranco di Sotto (Toscana)

Castelletto Sopra Ticino (Piemonte)

Castelnuovo (Trentino-Alto Adige)

Chiaramonti (Sardegna)

Chiesina Uzzanese (Toscana)

Città Sant'Angelo (Abruzzo)

Codrongianos (Sardegna)

Deruta (Umbria)

Dormelletto (Piemonte)

Elice (Abruzzo)

Fara in Sabina (Lazio)

Fornovo di Taro (Emilia-Romagna)

Fucecchio (Toscana)

Gioia Sannitica (Campania)

Grognardo (Piemonte)

Laerru (Sardegna)

Longone Sabino (Lazio)

Marsciano (Umbria)

Martis (Sardegna)

Mercato Saraceno (Emilia-Romagna)

Montecarlo (Toscana)

Nerola (Lazio)

Oleggio Castello (Piemonte)

Petrella Salto (Lazio)

Picciano (Abruzzo)

Pietragalla (Basilicata)

Ploaghe (Sardegna)

Riofreddo (Lazio)

Roana (Veneto)

Rocca Sinibalda (Lazio)

Roccanova (Basilicata)

Roccantica (Lazio)

Roccapalumba (Sicilia)

Rotzo (Veneto)

Samone (Trentino-Alto Adige)

San Chirico Nuovo (Basilicata)

San Giovanni del Dosso (Lombardia)

Santa Maria a Monte (Toscana)

Scurelle (Trentino-Alto Adige)

Sedini (Sardegna)

Selci (Lazio)

Sesto Calende (Lombardia)

Sogliano al Rubicone (Emilia-Romagna)

Solignano (Emilia-Romagna)

Taino (Lombardia)

Tavagnacco (Friuli-Venezia Giulia)

Teana (Basilicata)

Telve (Trentino-Alto Adige)

Telve di sopra (Trentino-Alto Adige)

Tonezza del Cimone (Veneto)

Torgiano (Umbria)

Torri in Sabina (Lazio)

Trezzo Tinella (Piemonte)

Valdastico (Veneto)

Varano de' Melegari (Emilia-Romagna)

Varco Sabino (Lazio)

Vicari (Sicilia)

Visone (Piemonte)

Come sempre, consigliamo di seguire la nostra guida per verificare la copertura FTTH nel vostro comune. In alcuni casi la commercializzazione potrebbe ancora non essere aperta.