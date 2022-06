Fibra ottica FTTH ed FWA: raggiunti altri 132 comuni, la lista completa

Nella settimana in cui è arrivato l'accordo TIM-Open Fiber per la rete unica, con un memorandum che fissa al 31 Ottobre 2022 la deadline per la firma definitiva, continua a crescere la copertura della fibra ottica nel nostro paese. Complessivamente, sono 132 i comuni in cui è arrivatala FTTH o FWA.

Di seguito la lista, pubblicata dai colleghi di Fibra.Click, relativa ai nuovi comuni coperti nelle aree Infratel.

FTTH: 56 nuovi comuni

Albiano d'Ivrea (Piemonte)

Altofonte (Sicilia)

Badia Tedalda (Toscana)

Bagnaria Arsa (Friuli-Venezia Giulia)

Bene Vagienna (Piemonte)

Bergantino (Veneto)

Bizzarone (Lombardia)

Borno (Lombardia)

Breda di Piave (Veneto)

Calalzo di Cadore (Veneto)

Calatafimi-Segesta (Sicilia)

Calendasco (Emilia-Romagna)

Camino al Tagliamento (Friuli-Venezia Giulia)

Carbonera (Veneto) Apertura comune FTTH parziale

Casaloldo (Lombardia)

Casalvolone (Piemonte)

Castel Ritaldi (Umbria)

Castelmassa (Veneto)

Cautano (Campania)

Chambave (Valle d'Aosta)

Curinga (Calabria)

Curino (Piemonte)

Faedis (Friuli-Venezia Giulia)

Fiano (Piemonte)

Fossano (Piemonte) Apertura comune FTTH parziale

Gadesco-Pieve Delmona (Lombardia)

Germagno (Piemonte)

Giano dell'Umbria (Umbria) Apertura comune FTTH parziale

Lago (Calabria)

Letino (Campania)

Loreglia (Piemonte)

Lotzorai (Sardegna)

Lu e Cuccaro Monferrato (Piemonte)

Marcetelli (Lazio)

Maserada sul Piave (Veneto) Apertura comune FTTH parziale

Moio de' Calvi (Lombardia)

Montefalcone nel Sannio (Molise)

Morsasco (Piemonte)

Olmedo (Sardegna)

Ornavasso (Piemonte)

Orsara Bormida (Piemonte)

Osasio (Piemonte)

Ponzano Romano (Lazio)

Rottofreno (Emilia-Romagna)

Santa Marina Salina (Sicilia)

Savoia di Lucania (Basilicata)

Sicignano degli Alburni (Campania)

Sondalo (Lombardia)

Tavenna (Molise)

Telese Terme (Campania)

Tenna (Trentino-Alto Adige)

Tricesimo (Friuli-Venezia Giulia)

Vallermosa (Sardegna)

Ventasso (Emilia-Romagna)

Virle Piemonte (Piemonte)

Ziano di Fiemme (Trentino-Alto Adige)

FWA: 76 nuovi comuni

Appiano Gentile (Lombardia)

Balangero (Piemonte)

Barbianello (Lombardia)

Bastida Pancarana (Lombardia)

Bergantino (Veneto)

Bressana Bottarone (Lombardia)

Bulgarograsso (Lombardia)

Cariati (Calabria)

Carignano (Piemonte)

Carpaneto Piacentino (Emilia-Romagna)

Casalgrasso (Piemonte)

Casaloldo (Lombardia)

Casanova Lonati (Lombardia)

Cassina Rizzardi (Lombardia)

Castagnole Piemonte (Piemonte)

Castell'Arquato (Emilia-Romagna)

Castelmassa (Veneto)

Castelnovo Bariano (Veneto)

Cava Manara (Lombardia)

Cercenasco (Piemonte)

Ciriè (Piemonte)

Crispiano (Puglia)

Crucoli (Calabria)

Dalmine (Lombardia)

Fabrizia (Calabria)

Fontana Liri (Lazio)

Fossano (Piemonte)

Germagno (Piemonte)

Givoletto (Piemonte)

Grosso (Piemonte)

Guardavalle (Calabria)

La Cassa (Piemonte)

Leverano (Puglia)

Lombriasco (Piemonte)

Loreglia (Piemonte)

Lucera (Puglia)

Lugagnano Val d'Arda (Emilia-Romagna)

Luisago (Lombardia)

Lurate Caccivio (Lombardia)

Massiola (Piemonte)

Mathi (Piemonte)

Melara (Veneto)

Mezzanino (Lombardia)

Montegiordano (Calabria)

Montemesola (Puglia)

Nago-Torbole (Trentino-Alto Adige)

Nardodipace (Calabria)

Nole (Piemonte)

Osasio (Piemonte)

Ospedaletto (Trentino-Alto Adige)

Pancalieri (Piemonte)

Pinarolo Po (Lombardia)

Piobesi Torinese (Piemonte)

Rea (Lombardia)

Riva del Garda (Trentino-Alto Adige)

Robassomero (Piemonte)

Rocca Imperiale (Calabria)

Roseto Capo Spulico (Calabria)

San Martino Siccomario (Lombardia)

San Ponso (Piemonte)

Santa Caterina dello Ionio (Calabria)

Savogna (Friuli-Venezia Giulia)

Scalenghe (Piemonte)

Sommo (Lombardia)

Tenno (Trentino-Alto Adige)

Travacò Siccomario (Lombardia)

Trebisacce (Calabria)

Treviolo (Lombardia)

Trinità (Piemonte)

Vallecorsa (Lazio)

Valstrona (Piemonte)

Veglie (Puglia)

Verrua Po (Lombardia)

Vigone (Piemonte)

Villa Guardia (Lombardia)

Virle Piemonte (Piemonte)

Per alcuni, come indicato, la copertura è solo parziale. Ovviamente adesso la palla passa agli operatori che procederanno con l'avvio della vendibilità.

Secondo i piani diffusi lo scorso dicembre, Open Fiber intende coprire entro il 2023 tutte le aree bianche, ma i dubbi sulla reale fattibilità del progetto sono tanti.