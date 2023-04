Fibra ottica FTTH, Italia al top in Europa per copertura ed abbonati

Il nuovo rapporto presentato dall’FTTH Council Europe promuove quasi a pieni voti il nostro paese per la copertura e gli abbonati alla fibra ottica FTTH. L’Italia infatti è tra i quattro paesi per abitazioni raggiunte ed è quinto per tasso di crescita degli abbonamenti.

Complessivamente, il numero totale di case raggiunte dalla fibra FTTH ed FTTB nell’UE39 ha toccato quota 219 milioni a settembre 2022, in crescita rispetto ai 198,4 milioni di settembre 2021. L’Italia spicca tra i paesi per nuove case coperte ed è quarta a 2,1 milioni di unità abitative dietro a Turchia (+2,9 milioni), Francia (+3,5 milioni) e Regno Unito (+4,2 milioni).

Per quanto concerne il numero di abbonati FTTH ed FTTB, sempre nella regione UE39 ha raggiunto 108 milioni ed anche in questo caso l’Italia è presente nella classifica dei cinque mercati in più rapida crescita con 822mila nuovi abbonati, dietro a Turchia (+898mila), Spagna (+1,1 milioni), Regno Unito (+1,5 milioni) e Francia (+3,3 milioni).

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal lavoro da fare: Germania, Regno Unito ed Italia infatti sono le nazioni con il maggior numero di abitazioni da coprire e sono complessivamente 89 milioni le case non connesse alle reti FTTH ed FTTB, pari al 55% delle famiglie totali Ue27.

Soddisfatta per questo risultato Open Fiber. In una nota, la wholesale company sottolinea che “la maggior parte del contributo a questo traguardo è ascrivibile a Open Fiber, che nel periodo in esame ha coperto in Ftth oltre 12,7 milioni di unità immobiliari e che è di gran lunga il principale operatore Ftth del Paese e uno dei primi in Europa”.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo parlato del tool che consente di verificare la copertura FTTH in Italia.