Fibra Ottica, il ministro Colao: '6,2 milioni di case connesse a 300 Mbit/s'

Il Ministro della Transizione Digitale, Vittorio Colao, nel corso dell’intervista di cui abbiamo parlato ieri ed in cui ha annunciato le novità per l’anagrafe digitale del 15 Novembre 2021, ha anche fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori per la copertura dell’Italia con la fibra ottica.

Colao ha spiegato che a gennaio prenderanno il via le gare che collegheranno 6,2 milioni di case con la fibra ottica: lo Stato ha messo sul piatto 4 miliardi di Euro da investire nei prossimi anni. A sorreggere questo investimento ci sarà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede 3,86 miliardi di Euro per coprire learee grigie e nere con la banda ultra larga.

Ad essere centrale in questo piano sarà la consultazione pubblica nell’ambito del piano “Italia 1 Gigabit”, che dovrà stabilire l’esito dell’intervento pubblico tramite i bandi di gara per coprire le aree non coperte con connessione a Banda ultralarga.

Colao ha anche discusso del 5G, che arriverà anche nelle aree remote e sarà finanziato dal Governo per 2 miliardi di Euro: “qualche settimana dopo le gare per la fibra, sarà la volta di quella per sostenere e accelerare il 5G. Si potrà lavorare in videoconferenza da zone remote, con il 5G dai treni ma anche digitalizzare l’agricoltura o piccoli stabilimenti e laboratori” ha annunciato l’ex dirigente Vodafone, il quale ha svelato che la gara per il cloud nazionale prenderà il via solo nel 2022.