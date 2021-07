Fibra ottica, i nuovi dati Infratel: disponibile in 2.142 comuni, 1.183 in FTTH

Come da protocollo ad inizio mese, Infratel ha diffuso i nuovi dati sulla diffusione della banda ultralarga in Italia nell'ambito del Piano BUL del Governo. I dati aggiornati a Giugno 2021 mostrano un'importante accelerata rispetto allo scorso anno.

Complessivamente, dall'avvio del piano sono 2.142 i comuni in commercializzazione, di cui 411 in più rispetto a Dicembre 2020. I comuni collaudati positivamente sono 1.183, per un totale di 506 in più se confrontati all'ultimo mese dello scorso anno, mentre complessivamente i cantieri aperti sono 4.593.

Infratel osserva anche che "a giugno 2021 l’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari a 1.518.982.244,23 di euro, di cui 26.344.552,43 impegnati nel mese di giugno".

Nel mese che si è appena concluso sono stati verificati in totale 106 progetti, di cui 80 approvati e 26 rifiutati. Al 30 giugno 2021 risultano collaudati positivamente 1.183 comuni con l'FTTH e 146 con precrizione, mentre i collaudi dell'FWA hanno toccato quota 262 siti e 20 con prescrizioni.

La lista completa ei comuni in commercializzazione è disponibile a questo indirizzo, mentre per quelli collaudati positivamente ad inizio giugno è necessario scaricare questo file.

Questa notizia si aggiunge alla lista dei nuovi comuni Open Fiber coperti dall'FTTH ed FTTC, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.