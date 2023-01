Fibra ottica e piano Italia 1 Giga: Open Fiber ha connesso 27mila civici

Nella giornata di ieri Open Fiber ha annunciato la nuova sperimentazione per la fibra a 50 Gbps su rete FTTH. Quest’oggi, la società ha svelato di aver concluso la prima fase dei piani relativi al bando “Italia 1 Giga” previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Unione Europea.

Gli interventi si sono conclusi positivamente ed in linea con il timing previsto, con il collegamento alla rete di 27.742 civici negli otto lotti aggiudicati in 3.881 comuni di Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

Al contempo, Open Fiber in una nota ripresa dall’Ansa annuncia anche l’aggiudicazione delle gare per la progettazione ed i lavori per tutto il 2023 con valore complessivo di un miliardo di Euro.

“Gli aggiudicatari si sono impegnati al rispetto delle stringenti tempistiche dei bandi di gara, che prevedono cronoprogrammi con scadenze allineate alle milestone del piano Italia a 1 giga” sottolinea Open Fiber.

Di recente, Open Fiber ha anche siglato un accordo con EOLO per portare la fibra FWA anche nelle aree bianche del nostro paese. Ricordiamo che è possibile verificare se il proprio numero è coperto dalla rete Open Fiber direttamente attraverso il tool disponibile sul sito ufficiale, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla nostra guida dedicata.