Fibra ottica e PNRR: disponibile il nuovo portale per seguire lo stato dei lavori

Infratel ha annunciato il lancio di un nuovo portale per monitorare l’andamento dei lavori dei piani di copertura del nostro paese con la fibra ottica, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Accedendo al sito web Connetti Italia sul potale Infratel è possibile monitorare lo stato dei lavori per i piani Italia a 1 Giga, Italia 5G Densificazione e Backhauling, Scuola connessa - Fase 2, Sanità connessa e Isole Minori che sono finanziati dall’Unione Europea tramite il PNRR.

Agli utenti viene data la possibilità effettuare ricerche per comune: basta inserire il nome del proprio comune nel piano a sinistra per ottenere tutti i dettagli. Successivamente, è anche possibile restringere il raggio per indirizzo.

Il tool include informazioni specifiche per tutti i piani con lo stato dei lavori per ciascuno di essi. Ad esempio, nel nostro caso ci viene indicato che “il comune selezionato è oggetto del corrente piano Italia a 1 Giga.

Il comune potrebbe essere tuttavia connesso alla rete grazie ad altri interventi pubblici o privati” per quanto riguarda il Piano Italia a 1 Giga, mentre per Sanità non Connessa è presente l’etichetta “Piano Attivo” con tutti i dettagli sulla società che si è aggiudicata i lavori e lo stato e le strutture.

Il sito evidenzia come il 7% delle risorse totali del PNRR sono dedicate alla transizione digitale, di cui 6,7 miliardi per le “Reti ultraveloci” e “la Strategia, oltre a completare il Piano di copertura delle cosiddette aree bianche e delle misure di sostegno alla domanda di connettività, prevede cinque nuovi piani di intervento pubblico per coprire le aree geografiche in cui l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente. I piani sono dedicati alla popolazione nel suo insieme (Piano Italia a 1 Giga, Italia 5G e Isole minori), ma anche a specifici settori quali le scuole (Piano Scuola Connessa) e le strutture sanitarie (Piano Sanità Connessa)”.