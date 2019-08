La fibra ultraveloce di Open Fiber arriva anche a Roma!

La capitale viaggia ad 1 Gigabit al secondo da oggi. Open Fiber infatti ha annunciato di aver ufficialmente iniziato la commercializzazione dei servizi a banda ultralarga anche a Roma. Da oggi, le prime 15abitazioni del quartiere del Torrino potranno sfruttare l'infrastruttura in fibra ottica in modalità FTTH.

A seguire toccherà ad altre 10mila unità immobiliari nel quartiere di Cinecittà, grazie alle reti realizzate da Acea.

Complessivamente, il piano della società controllata anche da Cassa Depositi e Prestiti dello Stato prevede il cablaggio di 1,2 milioni di unità immobiliari in cinque anni, per un investimento da 375 milioni di Euro, di cui 350 milioni a carico di Open Fiber. Entro la fine dell'anno saranno aperte alla commercializzazione circa 100mila unità immobiliari nelle aree di Garbatella, Laurentina e Tiburtina. Al termine del piano di infrastrutturazione, la città di Roma sarà collegata in fibra attraverso 30 POP.

I primi operatori che hanno avviato la commercializzazione dei servizi a Roma sono Vodafone, Wind Tre e Tiscali, ma nelle prossime settimane si aggiungeranno alla lista anche altri partner.

Open Fiber è impegnata a coprire tutte le 271 città più grandi d'Italia. Ad oggi la società ha cablato oltre 6 milioni di unità immobiliari, che la rendono la più vasta rete italiana in modalità Fiber to The Home (FTTH).