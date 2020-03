La fibra ultraveloce di Open Fiber è disponibile a Pomezia ed Aprilia

A pochi giorni dall'espansione della fibra FTTC di TIM, arriva anche la notizia che Open Fiber ha ufficialmente aperto la vendibilità della connessione FTTH a Pomezia ed Aprile, dove sono state coperte oltre 16 mila unità immobiliari.

L'attivazione può essere effettuata in quanto Open Fiber figura nell'elenco delle aziende di pubblica utilità del PCM del 22 Marzo.

“I lavori sono cominciati pochi mesi fa e vedranno la realizzazione di una nuova infrastruttura lunga oltre 120 chilometri – spiega Roberto Moretti, Regional Manager Open Fiber nel Lazio – privilegiando forme di scavo non impattanti come la mini trincea ma soprattutto il riutilizzo di cavidotti già esistenti in modo da non dover scavare su strada”.

Gli utenti potranno usufruire della tecnologia che renderà ancora più agile lo smart working. La fibra FTTH arriva direttamente nelle case e negli stabilimenti aziendali divenendo un fattore abilitante per streaming online, domotica, l’e-health, applicazioni Smart City, monitoraggio ambientale.