Fibrillazione atriale ed Apple Watch: Apple denunciata da un medico di New York

Che Apple Watch sia in grado di rilevare la fibrillazione atriale è cosa nota, così come i tanti casi in cui l'orologio della società di Cupertino si è rivelato fondamentale nel diagnosticare la grave patologia cardiaca ad utenti ignari. Fox News riporta però oggi che un cardiologo di New York ha intentato causa ad Apple per la funzione.

Joseph Wiesel, cardiologo presso la New York University, nella denunciata presentata sostiene che il colosso di Cupertino ha "inventato e perfezionato un metodo in un dispositivo per rilevare la fibrillazione atriale valutando un modello di frequenta del polso, per capire se sia irregolare o meno", il tutto ottenendo cinque brevetti relativi al sistema.

Il medico reclama però l'utilizzo da parte di Apple di una tecnologia da lui sviluppata e brevettata, su cui lavora dal 1999. Pe questo motivo ha chiesto al tribunale il pagamento di un risarcimento per uso improprio.

La causa sostiene che già nel Settembre 2017, prima che fosse lanciata la quarta generazione di Apple Watch, Apple sarebbe stata informata del "brevetto di Wiesel" attraverso numerose lettere di reclamo.

Nella documentazione vengono anche messe in correlazione le somiglianze tra le due tecnologie, inclusa l'integrazione tra il brevetto ed il cardiofrequenzimetro di Apple Watch.

"La tecnologia brevettata dal Dr. Wiesel è una parte fondamentale dell'Apple Watch e viene utilizzata per stimolare la domanda dei clienti" si legge in uno stralcio di documenti, a cui non ha risposto Apple.