I fidati boomerang degli indigeni australiani venivano usati anche per modellare le pietre

Un nuovo studio australiano, condotto dalla Griffith University e l'università di Cape Town, ha portato alla luce un aspetto sorprendente sui millenari boomerang in legno degli aborigeni australiani. Questi non avevano solo la funzione di fungere da arma o da gioco, ma anche da attrezzo per modellare le pietre dei vari utensili.

Nell'archeologia preistorica vi è un termine molto adatto per andare a confrontarci con questa nuova ricerca, cioè "industria litica". Quest'espressione indica l'insieme di tutti quegli oggetti in pietra, dai molteplici usi, che vennero realizzati, per tutta l'era preistorica, dall'essere umano.

In questo caso, il mondo accademico ritiene che nell'Australia preistorica gli uomini erano soliti avere svariati oggetti per poter ritoccare, a bisogna delle esigenze, i ciottoli di pietra degli utensili.

L'uso del termine "ritiene" non è casuale, perché, fino ad oggi, non vi sono mai stati dei ritrovamenti reali che potessero provare con assoluta certezza questa teoria.

Tuttavia, andando a ristudiare parte della letteratura etnografica sulle popolazioni aborigene e della loro discendenza dalle prime comunità preistoriche, l'autrice dello studio pubblicato nella rivista scientifica "Journal of Archaeological Science", Eva Martellot (ricercatrice presso il Centro di Ricerca per l'evoluzione umana della Griffith University), e i suoi collaboratori hanno portato alla luce una scoperta eccezionale nel suo genere.

I dati ottenuti dalle ricerche passate, uniti alle analisi microscopiche di 100 boomerang antichi, provenienti da tutto il territorio australiano, hanno rivelato nel 26% dei casi la presenza di alcuni segni evidenti di strofinamento con la pietra.

Queste tracce lasciate sul legno coincidono perfettamente con le forme di alcune rocce utilizzate nell'industria litica di circa 500 mila anni fa, quando il suolo australiano era ancora abitato dai Neanderthal.

Nello studio viene affermato: "La nostra scoperta costituisce la prima identificazione in assoluto dei boomerang in legno come strumenti per rimodellare gli utensili in pietra nelle varie comunità aborigene australiane e ne enfatizza la loro natura multifunzionale".