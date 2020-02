La FIFA si affiderà all'IA per migliorare le chiamate dei fuorigioco

La FIFA, il massimo organismo calcistico internazionale, punta ad usare l'intelligenza artificiale per aiutare gli arbitri con le chiamate dei fuorigioco attraverso la VAR (Video Assistant Referee). La notizia è stata riportata da Forbes, secondo cui il sistema sarebbe già stato testato durante la Coppa del Mondo dello scorso anno.

Lo strumento però sarebbe stato tenuto separato rispetto alle immagini mostrate agli arbitri sul terreno di gioco durante le on field review.

Attualmente infatti i direttori di gara usano il VAR per verificare se un giocatore coinvolto in un'azione da goal è in fuorigioco o meno. Tuttavia, alcune volte quando la chiamata è al limite è necessario che il VAR contrassegni manualmente la linea di fuorigioco sulle immagini per consentire agli arbitri di capire immediatamente se il goal è da annullare o mano. Alcune volte però le chiamate sono state comunque contestate, anche in Inghilterra.

La tecnologia che sta testando la FIFA utilizzerà l'intelligenza artificiale per determinare le linee del fuorigioco al momento del passaggio e seguirà anche gli arti dei giocatori coinvolti nella chiamata. Il sistema sarà in grado di localizzare gli arti e di dividerli in 15-20 punti per rilevare anche i movimenti millimetrici.

La FIFA ha dichiarato che le prove offline si sono dimostrate soddisfacenti, ma necessita di testarla su ampia scala prima di poterla mettere a disposizione degli arbitri. Johannes Holzmuller parlando con Forbes ha dichiarato che l'obiettivo è addestrare l'IA per renderla "il più possibile accurata".

Inoltre, grazie all'IA le decisioni potrebbero essere prese più velocemente.