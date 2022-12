FIFA+ arriva su Android TV e Google TV: debutta app nativa gratuita

Sono passati sei mesi dal lancio della piattaforma di streaming FIFA+, pensata per i fan del calcio e con al suo interno una miriade di contenuti originali. Allora era limitata a un utilizzo Web, mentre oggi arriva una notizia importante per gli utenti: FIFA+ è disponibile su dispositivi Android TV e Google TV.

Sia ben chiaro: in questo periodo in cui i Mondiali di Qatar 2022 catturano l’attenzione di tutti gli amanti del pallone, FIFA+ non servirà per assistere ai match in diretta, trasmessi in 4K in Italia dalla Rai. Al loro posto, FIFA+ offrirà partite in diretta selezionate al di fuori della Coppa del Mondo dai campionati di tutto il mondo, proponendo all’incirca 40.000 partite in HD durante l’intero anno.

Tramite l’applicazione, disponibile su dispositivi Android TV e Google TV tra cui Chromecast, Nvidia Shield e TV di molteplici marchi, sarà possibile accedere anche a contenuti complementari sia in diretta che in streaming, comprese partite che hanno fatto la storia del calcio e serie TV originali. Ad esempio, Ronaldinho: The Happiest Man in the World è un documentario di 90 minuti dedicato alla storia della leggenda brasiliana.

Jonathan Zepp, Amministratore delegato di Media & Entertainment Partnerships presso Google, ha dichiarato: “La nostra priorità è offrire ai nostri utenti i contenuti che amano. Grazie a questa collaborazione, siamo in grado di aiutare i fan della Coppa del Mondo di tutto il mondo a sintonizzarsi ovunque si trovino e godere di contenuti esclusivi e coinvolgenti sui dispositivi con sistema operativo Android TV”.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha aggiunto: “FIFA+ rappresenta il prossimo passo nella nostra visione per rendere il calcio veramente globale e inclusivo, e sostiene la missione principale della FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello internazionale. Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale nel modo in cui diversi tipi di tifosi di calcio vogliono connettersi ed esplorare il gioco globale ed è stato una parte fondamentale della nostra visione 2020-2023”.