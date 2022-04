Fifa presenta Fifa+: la nuova piattaforma che trasmetterà le partite di calcio gratis

FIFA annuncia che da oggi è disponibile la nuova piattaforma gratuita Fifa+, che darà accesso a partite live da ogni parte del mondo, ma anche a giochi interattivi, notizie, informazioni su tornei, contenuti video ed altro.

Complessivamente, entro la fine del 2022 sulla piattaforma Fifa+ gli utenti troveranno in streaming gratuito circa 40mila partite live all’anno provenienti da 100 Federazioni Calcistiche e le 6 confederazioni, incluse 11mila partite di calcio femminile.

Nel comunicato stampa, Fifa spiega che Fifa+ offrirà una copertura in diretta sia dei campionati europei più importanti che delle competizioni di tutto il mondo che fino ad ora sono state piùt rascurate, sia dal mondo del calcio maschile che femminile, senza dimenticare quello giovanile. Dal momento del lancio, su Fifa+ saranno trasmette 1400 partite al mese, ma tale cifra l’organizzazione mondiale del calcio è intenzionata ad incrementarla.

Con l’approssimarsi dei mondiali di Qatar 2022, a cui purtroppo l’Italia non prenderà partite, su Fifa+ gli utenti troveranno tutte le partite mai filmate di tutti i Mondiali e della Fifa Women’s World Cup, per un totale di oltre 2mila ore di contenuti in archivio. I fan potranno rivedere sia le partite intere che gli highlights, goal e momenti magici. Nell’archivio di Fifa+ gli utenti troveranno più di 2.500 video risalenti fino agli anni 50.

Per ogni partita è previsto anche un Match Center contenente informazioni, notizie ed anche giochi interattivi. A ciò si aggiungeranno i contenuti originali di Fifa+, localizzati in 11 lingue.

Al lancio l’applicazione sarà disponibile sui dispositivi mobili e web in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo), a cui si aggiungeranno altre sei lingue a giugno 2022.

“FIFA+ costituisce il passo successivo per realizzare la nostra visione di rendere il calcio realmente globale e inclusivo, ed è alla base della missione principale di FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale” ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino. ”Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi.”

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Fifa+.