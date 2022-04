La FIFA riscrive le regole del calcio in streaming: ecco come sarà FIFA+

La FIFA ha lanciato una nuova piattaforma per vivere lo sport a 360 gradi. Si chiama FIFA+ e promette di portare gratuitamente il calcio ai suoi tifosi, ovunque e in qualsiasi momento.

Il servizio FIFA+ è già disponibile gratuitamente sul sito ufficiale e nasce allo scopo di darci accesso a partite in diretta da ogni parte del mondo, ma non è finita qui. Infatti, la piattaforma consentirà anche di prendere parte a giochi interattivi, di rimanere aggiornati sulle ultime novità legate al mondo del calcio e ottenere informazioni sui tornei, oltre ad avere accesso a contenuti video on demand e tanto altro ancora.

Sin dal suo lancio, FIFA+ ospiterà oltre 1400 partite al mese, ma l’organizzazione non intende fermarsi qui. Infatti, entro la fine del 2022, FIFA+ arriverà a pieno regime, offrendo agli utenti oltre 40mila partite in diretta all’anno di cui più di 11mila dei campionati femminili, provenienti da 100 federazioni calcistiche nazionali e dalle sei confederazioni. Ci sarà copertura in diretta non solo dei campionati europei più importanti, ma anche delle competizioni più interessanti provenienti dal resto del mondo, inclusi contenuti sui campionati giovanili.

Con l’avvicinarsi del prossimo campionato mondiale di Qatar 2022, FIFA+ ospiterà anche oltre 2mila ore di contenuti relativi ai mondiali di calcio e alla FIFA Women’s Cup, con tutte le partite registrate e trasmesse nella storia della competizione.

Non mancheranno anche contenuti esclusivi nella sezione FIFA+ Originals, tra cui numerosi documentari sullo sport più amato del mondo. Tra questi, al lancio saranno disponibili anche un archivio storico sulla vita e la carriera di Ronaldinho e un appassionante speciale sui capitani delle compagini che si affronteranno in Qatar, tra cui Luka Modric, Aubameyang e Thiago Silva.

Nel corso delle stagioni, Match Centre fornirà statistiche aggiornate, accompagnate dalle notizie più importanti giornata per giornata, ma ci sarà spazio anche per le attività interattive, tra sondaggi, Fantasy Game, quiz e pronostici. Insomma, il servizio promette notizie, dirette, intrattenimento e storia del calcio, una miniera d’oro per tutti gli appassionati, accessibile in maniera completamente gratuita direttamente sul sito ufficiale di FIFA+.