I figli di gemelli identici sono cugini o fratelli? La risposta non è affatto scontata

Quando si parla di gemelli spesso si fa riferimento a delle capacità uniche che li accomunano. Che queste siano fondate o meno, la cosa davvero interessante è il corredo genetico che li rende speciali. Ogni persona riceve il 50% del suo DNA dalla madre e il restante 50% dal padre, organizzato in 46 cromosomi, disposti a coppie.

Questi cromosomi contengono le istruzioni genetiche per tutto, dal colore degli occhi alla predisposizione per certe malattie. Ma c'è un'eccezione a questa regola: i gemelli monozigoti, che nascono da un unico ovulo fecondato che poi si divide. Questi condividono lo stesso set di cromosomi, rendendoli geneticamente identici. Tale particolarità ha implicazioni sorprendenti per i figli che questi gemelli potrebbero avere.

Ora, immaginiamo due gemelli identici, che sono praticamente copie genetiche l'uno dell'altro perché provengono dallo stesso ovulo poi diviso. Questo significa che hanno lo stesso set di DNA. Se ognuno di questi ha un figlio con partner differenti, allora sono tecnicamente cugini. Tuttavia, la situazione qui è un po' speciale a causa della natura identica del DNA dei genitori gemelli.

Poiché questi ultimi hanno lo stesso DNA, la prole riceverà "pacchetti" di codice genetico che sono molto più simili tra loro rispetto ai cugini nati da genitori non gemelli. In pratica, i figli dei monozigoti identici condividono il doppio del DNA rispetto ai cugini: approssimativamente il 25% invece del 12,5%.

Questa condivisione di DNA posiziona i figli di gemelli monozigoti in una categoria particolare, più vicina a quella di semi-fratelli che non a quella dei cugini. Ciò offre una prospettiva affascinante su come interpretiamo le relazioni familiari attraverso il prisma della genetica.

Va notato però che la natura esatta di questa condivisione genetica può variare ampiamente a causa della ricombinazione. Due fratelli possono condividere una gamma molto ampia o poco ampia di DNA a seconda di come quello dei genitori si mescola durante la formazione dei gameti. Detto ciò, rimane in piedi un mistero legato al luogo dove ci sono più gemelli che in altre parti del mondo.