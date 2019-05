I figli di John Hallyday hanno vinto la causa per l'eredità grazie ad Instagram

E' andata in scena di recente una vera e propria battaglia legale riguardante l'eredità del cantante ed attore francese Johnny Hallyday, uno dei volti più noti del rock transalpino, che è morto quasi due anni fa. In tribunale si sono trovati di fronte i figli biologici del cantante e la sua ultima moglie.

Alla fine a spuntarla sono stati i figli, che si sono avvalsi di Instagram per far valere le loro ragioni.

Per dimostrare che il padre viveva in Francia e non negli Stati Uniti, come dichiarato dalla moglie per far per ragioni collegate all'eredità, i giovani hanno portato in tribunale una serie di post Instagram pubblicati dal padre, che utilizzava spesso la piattaforma di condivisione foto di Mark Zuckerberg.

I figli per dimostrare che il padre trascorreva gran parte del suo tempo in Francia hanno mostrato alla corte una serie di post in cui il padre aveva geotaggato lo stato europeo come sua posizione. Complessivamente, in base ad alcuni calcoli è stato dimostrato che l'artista ha trascorso almeno 151 giorni in Francia nel 2015, e 168 nel 2017 a cui si aggiungono gli otto mesi precedenti alla morte.

L'eredità non comprende solo il patrimonio dell'artista (che ammonta ad alcune decine di migliaia di Dollari), ma anche i diritti su oltre mille canzoni, le proprietà immobiliari in Francia, USA e Caraibi, le auto di lusso ed altro. Instagram quindi è stato fondamentale per la conclusione della causa.

La moglie ha già annunciato il ricorso.