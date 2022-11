Quanti figli, al massimo, può avere una persona nella sua vita?

Mentre oggi è perfino possibile avere un figlio tra 200 anni, una domanda sembra essere lecita: ma quanti figli può avere - al massimo - una persona? Sicuramente, quello che sembra essere ovvio è che un uomo può averne più delle donne, poiché i primi non sono ostacolati dalla gravidanza.

Quando pensiamo a genitori prolifici è impossibile non citare Gengis Khan, fondatore dell'Impero mongolo che visse dal 1162 al 1227 d.C., e le prove biologiche hanno dimostrato che circa l'8% degli uomini che vivono in una parte dell'Asia dal nord-est della Cina (oltre 16 milioni di persone) hanno un insolito lignaggio cromosomico Y collegato al Khan.

Le leggende (che non possono essere verificate) dicono che che Gengis Khan avesse circa 500 concubine e centinaia di bambini in tutto il suo regno. Allo stesso modo si dice che un sultano del Marocco, Moulay Ismael the Bloodthirsty (1672-1727), fosse il padre di circa 1.171 figli di 500 donne in un periodo riproduttivo di 32 anni.

Oggi per ovvi motivi ci sono molti casi in meno, ma ci sono state segnalazioni secondo cui i donatori di sperma sono riusciti a generare centinaia di bambini attraverso l'inseminazione artificiale. Nel 2016, pensate, un donatore nel Regno Unito ha affermato di essere il padre di 800 bambini. Virtualmente, quindi, gli uomini possono generare migliaia di figli.

Per le donne questo numero è molto più limitato e il record mondiale per "donna con più figli di tutti" è appartenuto a Valentina Vassilyev, una contadina russa vissuta nel XVIII secolo, che ha avuto 69 bambini nati attraverso 27 gravidanze, in cui ha dato alla luce 16 coppie di gemelli, sette parti trigemellari e quattro parti quadrigemini (anche se ci sono stati alcuni dubbi sul fatto che ciò sia statisticamente e biologicamente possibile).