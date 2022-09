La figlia di Steve Jobs prende in giro iPhone 14 con un meme su Instagram

All’ironia di Samsung su iPhone 14 si è aggiunto un meme pubblicato su Instagram da una personalità di spicco legata al mondo Apple. Si tratta di Eve Jobs, una delle figlie del compianto fondatore ed ex CEO del colosso di Cupertino, Steve Jobs, scomparso qualche anno fa.

La figlia 23enne di Steve, attraverso una storia pubblicata sul suo account ufficiale Instagram ha scherzato sul keynote Apple di qualche giorno fa, pubblicando la foto di un uomo che tiene in mano la stessa camicia che indossa, il tutto con una didascalia che recita “sto aggiornando da iPhone 13 a iPhone 14 dopo l’annuncio di Apple di oggi”. Il messaggio che Eve vuole lanciare è chiaro da subito: iPhone 14 è troppo simile ad iPhone 13, almeno a livello estetico.

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, però, a livello hardware le novità sono tante, a partire dal nuovo chip A16 Bionic, passando per il sistema di connettività satellitare ed il nuovo modulo fotografico dei modelli Pro. Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega le differenze tra i quattro modelli di iPhone 14: la principale è rappresentata dal fatto che iPhone 14 ed iPhone 14 Plus sfoggiano il vecchio A15 Bionic.