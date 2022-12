Il figlio di Musk inseguito da uno stalker: il CEO pubblica il video e denuncia ElonJet

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Elon Musk ha bannato il profilo ElonJet da Twitter che seguiva gli spostamenti del suo jet privato attraverso i dati del sistema ADS-B. La scorsa notte però è andata in scena una vicenda che ha fatto scattare la furia del CEO sudafricano.

Come si può vedere direttamente dai tweet presenti in calce, pubblicati dallo stesso nuovo CEO del social network, uno sconosciuto ha seguito l’automobile sulla quale viaggiava il figlio X. Il malvivente l’ha bloccata ed è salito sul cofano, credendo che fosse Musk. L’imprenditore ha diffuso sul suo profilo un filmato che mostra l’uomo, con un passamontagna che copre gran parte del suo viso, ed ha chiesto ai suoi follower di aiutarlo ad identificarlo per presentare la denuncia alle autorità competenti.

Nello stesso tweet, inoltre, Musk ha anche annunciato che denuncerà Jack Sweeney, il creatore del bot ElonJet, e tutti coloro che metteranno in pericolo la sua famiglia e se stesso.

“Qualsiasi account che pubblichi le informazioni sulla posizione in tempo reale di chiunque verrà sospeso, poiché si tratta di una violazione della sicurezza. Ciò include la pubblicazione di collegamenti a siti con informazioni sulla posizione in tempo reale. Pubblicare luoghi in cui qualcuno ha viaggiato con un leggero ritardo non è un problema di sicurezza, quindi va bene” ha precisato Musk successivamente.