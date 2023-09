Il primo filetto di salmone stampato in 3D è ora in vendita al supermercato

Tra gli scaffali di un supermercato austriaco le persone si sono recentemente imbattuti in qualcosa che sembra salmone, ma che in realtà è un prodotto completamente vegano e stampato in 3D. Sì, avete capito bene, la startup alimentare Revo Foods ha realizzato questo miracolo della tecnologia alimentare.

Stiamo parlando di "THE FILET – Inspired By Salmon", il primo cibo stampato in 3D a raggiungere gli scaffali dei supermercati. Ma non si tratta solo di un capriccio tecnologico; è una risposta concreta a problemi urgenti come la sostenibilità e l'overfishing (adesso aspettiamo la carne).

Il filetto di salmone vegano è fatto di micoproteine, derivanti da funghi filamentosi, ed è ricco di vitamine e acidi grassi omega-3, proprio come il suo corrispettivo animale. C'è di più: la produzione di questo filetto utilizza dal 77 al 86% in meno di anidride carbonica e il 95% in meno di acqua dolce rispetto alla pesca e alla lavorazione del salmone tradizionale.

Questo prodotto potrebbe non solo deliziare i palati dei vegetariani, ma anche segnare l'inizio di una nuova era nella produzione alimentare, un'era in cui il cibo viene creato esattamente secondo le esigenze del cliente, grazie alla stampa 3D. E con quasi un terzo delle scorte globali di pesce in sovrapesca e la produzione alimentare responsabile di una quota significativa delle emissioni globali di gas serra, forse è arrivato il momento di accogliere questa innovazione a braccia aperte.