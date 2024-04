Nelle Filippine centinaia di scuole sospendono le lezioni a causa del troppo caldo

Secondo le previsioni del meteo, questo fine settimana sarà molto simile agli scorsi giorni, in cui le alte temperature anomale hanno tormentato buona parte delle popolazioni affacciate sul Mediterraneo.

Questo problema tuttavia non ha interessato solamente l'Europa e l'Africa, ma anche altre regioni dell'emisfero settentrionale, appena entrato nella primavera. Nelle Filippine, per esempio, il caldo ha così tanto destabilizzato la popolazione che diversi dirigenti amministrativi hanno firmato delle circolari con cui hanno fatto chiudere uffici e scuole, per prevenire malori.

Nel corso degli ultimi giorni, a Manila, la capitale delle Filippine, le temperature sono infatti risalite fino a 43 °C, obbligando molte classi a tornare a casa e a ritornare a svolgere la DAD, la famosa "didattica a distanza" - che anche da noi ha provocato diverse lamentele, durante i primi mesi della pandemia da Covid.

Questa non è la prima volta che le Filippine si trovano costrette ad affrontare gli effetti del riscaldamento climatico, ma l'arrivo di questo caldo ad inizio primavera preoccupa le istituzioni, fra cui quella del Ministero dell'istruzione, che è stato obbligato ad acconsentire altre chiusure per il troppo caldo nelle province di Cotabato, South Cotabato e Sultan Kudarat, così come nelle città di Cotabato, General Santos e Koronadal.

"C'è persino il rischio che da qui in avanti dovremo ripensare al periodo in cui svolgere la didattica, per non compromettere la salute dei bambini e degli insegnanti" chiariscono alcuni dirigenti del ministero a Manila.

A causare questo disagio non è solamente il meteo, ma anche l'assenza capillare di aria condizionata nelle scuole e negli uffici del paese. Un problema che non può essere risolto nel breve termine, anche perché il sistema elettrico nazionale filippino è già mal messo e rischia di collassare con l'aumento della spesa energetica degli edifici pubblici. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare i climatizzatori in maniera efficiente, ma questo non è sempre possibile in un contesto molto complesso, come quello filippino.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su