Film gratis grazie alla pubblicità, arriva in Italia il servizio di Rakuten. La lista

Debutta oggi in Italia il nuovo servizio AVOD (Advertising Video On Demand) di Rakuten TV, che consentirà agli utenti di guardare gratuitamente un'ampia selezione di contenuti. Il sistema si baserà integralmente su una piattaforma pubblicitaria che garantirà ai gestori gli introiti non provenienti dalle sottoscrizioni.

Il funzionamento è molto semplice. I contenuti saranno integrati in un'apposita sezione ad accesso gratuito, che includerà anche film hollywoodiani ed indipendenti, ma a quanto pare l'obiettivo della società è di espanderla ulteriormente inserendo produzioni originali quali serie tv, docuserie, news e canali sportivi. Gli appassionati di calcio ad esempio potranno godersi Matchday - Inside FC Barcelona, la docuserie sulla squadra di calcio catalana narrata da John Malkovich.

L'amministratore delegato e fondatore di Rakuten TV, Jacinto Roca, ha bollato l'opportunità portata dal modello VOD come "unica", in quanto la piattaforma ha già accesso diretto a milioni di famiglie europee tramite i pulsanti dedicati sui telecomandi dei principali modelli di Smart TV.

I contenuti saranno in Full HD ed alcuni di essi supporteranno anche l'audio Dolby Dogital 5.1. Per ogni ora di visione dovrebbero essere presenti quindici minuti di pubblicità, non certo pochi ma giustificati dalla natura completamente gratuita del servizio.

Il servizio inizialmente sarà disponibile in beta su tutte le smart TV del 2019 ma successivamente dovrebbe espandersi. La lista dei contenuti è disponibile a questo indirizzo.