Sembra un film horror, ma questi vermi sono davvero 'resuscitati' dopo 46.000 anni

I vermi in questione appartengono ad una specie finora sconosciuta e sono rimasti letteralmente intrappolati nei ghiacci siberiani per interi millenni. Ma è realmente possibile? Come ci riescono? Scopriamo cosa dice la scienza.

Questa volta non parliamo di spaventosi vermi con denti di metallo, ma di vermi risalenti addirittura al tardo Pleistocene, ovvero tra 45.839 e 47.769 anni fa. La particolarità? Non si sono mai scongelati. L’incredibile scoperta è stata fatta da un team di ricercatori guidato da Anastasia Shatilovich, in uno studio poi pubblicato sulla rivista Plos Genetics, coordinata dall'Accademia delle Scienze russa.

Dopo aver attentamente analizzato il loro DNA, i risultati dimostrano che ciò che ha permesso a questi esemplari di sopravvivere per così tanto tempo è stata una condizione simile al letargo chiamata criptobiosi.

"Quali siano i percorsi molecolari e metabolici che questi organismi utilizzano e per quanto tempo sono in grado di sospendere le funzioni vitali non è ancora del tutto chiaro", afferma Vamshidhar Gade direttamente dal Politecnico di Zurigo, co-autore dello studio.

La nuova specie è stata chiamata Panagrolaimus kolymaensis in onore del fiume artico Kolyma in cui sono stati ritrovati. La particolarità risiede nell’aumentata produzione di zucchero chiamato trealosio, che probabilmente li aiuta a sopravvivere in queste rigide condizioni. Nel momento in cui vengono infatti sottoposti a disidratazione tendono ad aumentarne la produzione, preparandosi alla criptobiosi.

Gli studi sono stati effettuati anche sul Caenorhabditis elegans, un verme decisamente più comune ma allo stesso tempo molto simile al P. kolymaensis. Nel momento in cui le larve di C. elegans sono state sottoposte a disidratazione, sono sopravvissute per 480 giorni a ben -80° C.

A quanto pare, anche senza riportare in vita la tigre della Tasmania, giungono a noi essere viventi appartenenti ad epoche molto distanti e diverse dalle nostre.