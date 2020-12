Film interi all'interno di un floppy disk? Un utente ce l'ha fatta, più o meno

Dopo aver scoperto che i Boeing 747 si aggiornano mediante floppy disk, torniamo a trattare su queste pagine i possibili utilizzi di questo ormai obsoleto supporto di memoria digitale. Infatti, un utente di Reddit è di fatto riuscito a memorizzare dei film interi all'interno di un floppy disk.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e come scritto dagli utenti su Reddit, il progetto è terminato nella giornata del 26 dicembre 2020 (come indicato all'interno del video presente in calce alla notizia) e ha dato vita a un VCR custom, a cui è stato assegnato il nome di LimaTek Diskmaster, in grado di riprodurre delle pellicole intere mediante l'aiuto di un Raspberry Pi e di un codec x256 personalizzato.

In parole povere, il film viene compresso a una risoluzione di appena 120 x 96 pixel e può essere riprodotto a quattro frame al secondo. Il floppy disk utilizzato ha una memoria totale di 1,44MB, ma nessun problema: il creatore di LimaTek Diskmaster è riuscito a "racchiudere" il film "Shrek" in appena 1,37MB.

Ovviamente, si tratta di un progetto effettuato a scopo puramente dimostrativo, semplicemente per comprendere fino a dove è possibile spingersi con la compressione. Non fate l'errore di credere che i film siano godibili: fluidità e qualità sono pessimi e non auguriamo a nessuno di sorbirsi una pellicola in questo modo. Nonostante questo, il progetto dell'utente Reddit u/GreedyPaint rimane sicuramente molto interessante.