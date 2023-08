Nel film Oppenheimer c'è un errore storico: lo avevate notato ?

Oppenheimer ha raggiunto un punteggio strabiliante del 94% su Rotten Tomatoes e sta ricevendo una pioggia di recensioni entusiastiche. Tuttavia, anche i grandi possono sbagliare e recentemente si sta discutendo di un errore storico piuttosto grave che alcuni esperti sembravano aver individuato all'interno della pellicola.

Come vi abbiamo detto, alcune parti del lungometraggio sono leggermente romanzate - come la scena della mela avvelenata intercettata dal futuro padre della bomba atomica prima di essere mangiata - ma racconta comunque una storia vera e molto conosciuta.

L'errore che molti fan sembrano aver notato, invece, riguarda un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti: si tratta della bandiera americana sventolata dalla folla dopo il discorso di Oppenheimer per la riuscita del test Trinity. Il vessillo, infatti, ha 50 stelle, mentre in quel periodo storico avrebbe dovuto averne solo 48.

La bandiera a 50 stelle rappresenta tutti gli Stati degli USA, inclusi Hawaii e Alaska, che sono diventati stati ufficiali solo nel 1959. Quindi, per essere storicamente accurati, lo stendardo nel film avrebbe dovuto avere 48 stelle. Nonostante questo piccolo scivolone, l'opera continua a ricevere elogi entusiastici, con molti spettatori che lo definiscono uno dei migliori film mai realizzati.

Sappiamo che i dettagli contano, soprattutto quando si tratta di rappresentare eventi storici, ma visto il risultato finale possiamo perdonare il buon Nolan per questa volta... oppure no? A proposito, ecco la storia di J.R. Oppenheimer e il progetto Manhattan.