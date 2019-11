Il film originale di Superman è stato archiviato in questo 'vetro': resisterà per secoli?

Se siete appassionati di cinema, sicuramente vi ricorderete dell'indimenticabile film di Superman datato 1978, diretto da Richard Donner e interpretato da Marlon Brando. Ebbene, adesso quella pellicola sta per diventare "indistruttibile". Infatti, Warner Bros ha deciso di archiviare il film in una particolare "lastra di vetro".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e Variety, la casa di produzione cinematografica ha deciso di utilizzare una delle memorie Project Silica di Microsoft, pensate per resistere per secoli e non infiammabili. Vi basti sapere che il team dell'azienda di Redmond ha effettuato dei test inserendo queste memorie all'interno di alcuni forni, immergendole nell'acqua bollente e provando a graffiarle con lana d'acciaio. La "lastra di vetro" utilizzata per il film di Superman ha dimensioni pari a 7,5 cm x 7,5 cm x 2 mm e contiene 75,6GB di dati.

Interessante il fatto che le "lastre di vetro" dispongano di molti più strati rispetto a CD, DVD e Blu-Ray. Infatti, la memoria utilizzata per salvare il primo Superman possiede ben 74 strati. È stata inoltre effettuata una verifica bit per bit per comprendere se il film era stato memorizzato correttamente e tutto è andato secondo i piani. Per ora la collaborazione tra Warner Bros e Microsoft prevede solamente questo test, ma non è da escludere il fatto che in futuro anche altre case di produzione cinematografica possano utilizzare questo metodo per "conservare" i propri film.