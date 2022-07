Don't Look Up diventa realtà! Forse dovremmo tutti riflettere

Pochi giorni fa, il meteorologo John Hammond ha ipotizzato la possibile morte di "centinaia, se non migliaia" di persone nel Regno Unito a causa del grande caldo che sta colpendo il Paese. Ecco in che modo ha risposto la conduttrice.

Il famoso meteorologo, è stato ospite sulla rete televisiva "GB News" per discutere dell'ondata anomala di caldo che imperversa oramai ovunque da giorni, sintomo evidente del surriscaldamento globale. A quanto pare però, una delle conduttrici del programma, Beverly Turner la pensa molto diversamente.

Ha infatti subito interrotto Hammond affermando con aria di estrema serenità : "John, dovremmo essere felici per il meteo, il bel tempo e tutto il resto. Non so che cosa sia successo a voi meteorologi per diventare tutti così fatalisti e messaggeri di sventure".

Come se non bastasse, la conduttrice già protagonista delle sue campagne contro il Covid ed i vaccini, prosegue affermando come anche in passato ci fossero state delle ondate di caldo, senza per questo dover parlare di riscaldamento globale. Naturalmente il meteorologo ha prontamente smentito ogni parola, scuotendo la testa in segno di rassegnazione, ricordando come i record (negativi) attuali non siano mai stati raggiunti per picchi e frequenza.

Ecco dunque che di colpo dovremmo esser contenti per il bel tempo e le belle giornate, mentre gli incendi che stanno distruggendo il Portogallo o la Spagna, la siccità che colpisce il nostro paese, i danni alle coltivazioni, la California letteralmente in ginocchio per le temperature record raggiunte e molto, molto altro, passano per "normalità".

Effettivamente forse non c'è nulla di strano in tutto ciò, d'altronde stiamo vedendo forse, giorno dopo giorno, un film apocalittico come "Don't Look Up", che si realizza nella nostra vita quotidiana. Sorridiamo dunque al bel tempo, senza alzare, realmente, la testa al cielo.