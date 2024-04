Il film Super Mario Bros quasi REGALATO su Amazon: pochi pezzi rimasti!

SUPER MARIO BROS - IL FILM (BS) racconta la storia di due idraulici di Brooklyn che sono fratelli e migliori amici: Mario, quello coraggioso e pronto all’azione, e il perennemente ansioso Luigi, che preferirebbe non andare da nessuna parte. Oggi il blu-ray è offerto con il 10% di sconto, quindi lo pagherai solo 6 euro. Praticamente un'inezia.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Continuando con la trama, all'inizio i due fratelli fanno i conti con le difficoltà della loro azienda, ma presto saranno catapultati in un'avventura vorticosa nel Regno dei Funghi.

Durante il loro viaggio incontreremo tanti personaggi familiari e adorabili, che alla fine uniranno le forze per sconfiggere il terribile Bowser, sempre assetato di potere. Super Mario Bros.

Il Film prende ciò che milioni di videogiocatori in tutto il mondo amano da trentacinque anni e lo potenzia fino a trasformarlo in una nuova esperienza cinematografica mozzafiato.

Il formato è quello dell'animazione delle ultime tecnologie grafiche, quindi diverso dal film uscito a inizio anni '90 che poco entusiasmò i fan malgrado la presenza di attori importanti. Su tutti, il grande Denis Hopper, sebbene in panni a lui poco congeniali per la sua carriera.



