Questi filmati del Titanic del 1986 non sono mai stati visti dal pubblico

Per il 25° anniversario del film Titanic sono stati rilasciati - per la prima volta al pubblico - dei filmati inediti. Le notizie di qualche tempo fa non si sbagliavano: il relitto sta lentamente scomparendo, decomponendosi e marcendo nelle oscure profondità dell'Oceano Atlantico.

Il filmato è stato girato durante una spedizione nel luglio 1986 dai ricercatori della Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) che hanno utilizzato un piccolo sottomarino chiamato Alvin. La "nave inaffondabile" venne scoperta nel settembre del 1985, 73 anni dopo essere stata inghiottita dal mare.

Da allora, meno persone hanno visitato il relitto del Titanic rispetto a quelle che hanno volato nello spazio, ma alcuni di loro hanno dato un'occhiata a questo inestimabile pezzo di storia. Con una durata di 1 ora e 21 minuti, il filmato consiste principalmente in una versione senza tagli e senza narrazione, mentre il team esplora il relitto.

"Più di un secolo dopo la perdita del Titanic, le storie umane incarnate nella grande nave continuano a risuonare", ha dichiarato James Cameron, in una dichiarazione della WHOI. “Come molti, sono rimasto paralizzato quando Alvin e Jason Jr. si sono avventurati dentro e dentro il relitto. Pubblicando questo filmato, WHOI sta aiutando a raccontare una parte importante di una storia che attraversa generazioni e circonda il mondo."

Questa carcassa di ferro non durerà per sempre e secondo gli esperti ha il tempo contato (per questo una spedizione costa così tanto). Fortuna che documenti come questi la ricorderanno a lungo.