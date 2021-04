Questo è il primo filmato in assoluto fatto dal collare di un lupo selvatico

Un progetto, chiamato Voyageurs Wolf, dell'Università del Minnesota è riuscito a riprendere il primo filmato in assoluto catturato da una telecamera a collare su un lupo selvatico. Il video (che potrete trovare qui sopra) ha rivelato informazioni molto importanti sul comportamento della creatura.

Il protagonista, chiamato V089, è stato sorpreso a cacciare e pescare in un ruscello in almeno tre occasioni nello stesso punto. Questo filmato mostra che non solo i lupi di un branco cacciano e pescano nell'area, ma sembrano farlo anche i lupi solitari. Non si tratta, quindi, di un "comportamento da branco", ma qualcosa che capiscono anche da soli.

"Fino a questo punto, avevamo documentato solo lupi di un singolo branco che cacciavano e uccidevano pesci nello stesso piccolo torrente. Tuttavia, questo filmato del collare della telecamera dimostra chiaramente che anche altri lupi nella nostra zona sanno come cacciare i pesci e lo fanno in diverse aree", ha dichiarato il ricercatore Thomas Gable.

L'opera realizzata dal progetto Voyageurs Wolf ha affermato le precedenti ricerche che avevano scoperto che i lupi cacciavano i pesci in acqua dolce. È noto, infatti, che i lupi in Alsaka e in alcune parti del Canada si procaccino il pesce durante la stagione di deposizione delle uova del salmone, ma questo filmato suggerisce fortemente che queste creature sembrano farlo ovunque, non solo nelle aree di deposizione delle uova di salmone.

Questi nuovi dati "suggeriscono che il comportamento potrebbe essere più diffuso di quanto pensassimo inizialmente".