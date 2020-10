Filmato per la prima volta il corteggiamento tra due panda giganti

È stato filmato il primo video in assoluto di due panda giganti che si corteggiano e si accoppiano in natura. Protagonista del video sono tre creature: due panda che si scontrano a terra, mentre una femmina si trova appollaiata su un albero a godersi lo spettacolo. Per realizzare il filmato (allegato alla notizia) ci sono voluti ben tre anni.

Yuanqi Wu e Jacky Poon, infatti, hanno seguito i panda nelle montagne Qinling, in Cina, sperando di catturare prove di comportamenti mai visti negli animali in cattività. Sono riusciti nel loro intento durante la stagione riproduttiva, alla visione di due esemplari maschi che si stavano contendendo l'esemplare femmina.

I panda, infatti, sono famosi per essere "carini e coccolosi", ma la realtà è molto differente: quando questi orsi sono visti nel loro habitat naturale, "non c'è niente di carino e coccoloso in loro", secondo Jacky Poon, regista del video che sarà inserito in un documentario. Sono creature altamente territoriali e i maschi di solito interagiscono con le femmine solo durante la stagione degli amori tra marzo e maggio.

Il verso dei panda maschi, il segno del profumo e la presa in ostaggio delle femmine sono comportamenti di accoppiamento che possono innescare l'ovulazione nelle femmine. Questo potrebbe spiegare perché i panda siano così difficili da allevare in cattività, in assenza di questa competizione maschile.

Oppure vogliono semplicemente un po' di intimità, così come dimostra la storia di Ying Ying e Le Le, che dopo 10 anni di tentativi, si sono accoppiati durante il lockdown.