Filmato l'incredibile istante in cui una mamma bradipo da alla luce il suo piccolo

Quello che una guida turistica è riuscita a filmare durante il suo lavoro ha dell’incredibile: una femmina di bradipo, appesa a decine di metri di altezza, dà alla luce il suo cucciolo che rimane appeso per il cordone ombelicale.

Grazie alla moderna tecnologia dei cellulari possiamo riuscire a immortalare rapidamente, tramite foto o video, avvenimenti rari o unici di eventi che ci circondano. E quello che è successo ad una guida del Costa Rica è un vero e proprio colpo di fortuna. Durante il suo lavoro presso l’Arenal Volcano National Park è incappata in un evento più unico che raro: il momento in cui una femmina di bradipo stava partorendo. L’animale si trovava a decine di metri di altezza, appeso ad un albero, e la cosa non è per nulla strana. Questi animali, infatti, passano la maggior parte del tempo sugli alberi, al sicuro. Solitamente scendono solo per espletare i loro bisogni fisiologici prima di tornare sugli alberi. La loro sicurezza, infatti, è collegata agli alberi.

Sulla terra ferma questi animali sono lenti e decisamente vulnerabili ai predatori. Non vi è da stupirsi, quindi, se tutte le più importanti funzioni fisiologiche, eccetto i bisogni, vengono fatte al sicuro sugli alberi e quindi non solo mangiano sugli alberi, ma dormono tra le fronde e, come dimostra questo video, sembra che partoriscano tra i rami degli alberi. Nel video si vede la mamma bradipo appollaiata tra i rami degli alberi e, ad un certo punto, il suo piccolo viene alla luce velocemente e rimane per qualche secondo penzoloni nel vuoto, sorretto solamente dal cordone ombelicale. L’immagine del neonato appeso nel vuoto, sorretto solamente dal cordone, fa tenere il fiato sospeso e, per un momento, fa temere il peggio.

Per fortuna, però, alla fine le mani amorevoli della madre si stringono intorno al piccolo che viene portato al volto dove viene da lei ripulito. Benché sia raro osservare il parto dei bradipi, si sa per certo che solitamente le genitrici portano le mani al di sotto in modo che, quando i piccoli nascono, cadano sulle zampe della madre e non vengono lasciati oscillare nel vuoto come, invece, è avvenuto nel video.