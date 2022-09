Questo filmato mostra una rara tecnica di caccia utilizzata dalle orche

Le orche sono delle creature davvero incredibili. Non solo perché riescono a terrorizzare il predatore numero uno dei mari, ovvero il grande squalo bianco, ma perché sanno mettere in atto strategie di caccia complesse e sbalorditive. Un esempio ci è stato dato recentemente in un nuovo filmato unico nel suo genere.

Il video, che potrete osservare qui sopra, mostra nella sua semplicità quattro orche che stanno attaccando una foca di Weddell. Quest'ultima aveva trovato rifugio su una piattaforma di ghiaccio che galleggiava sull'acqua e, pensando di essere al sicuro, è stata sorpresa dalle orche quando hanno iniziato - letteralmente - a rompere il ghiaccio.

Le "assassine" hanno nuotato al di sotto e lateralmente intorno al blocco gelato, creando un'onda che ha rotto la grande piattaforma e rendendo la foca vulnerabile all'assalto. Questo movimento ondulatorio ha infine distrutto il ghiaccio su cui si stava proteggendo la preda, facendola cadere infine all'interno dell'acqua.

Ci sono solo circa 100 orche sulla Terra che usano questa sofisticata tecnica di caccia coordinata, secondo quanto ci narra il documentario della BBC Frozen Planet II, raccontato dal naturalista Sir David Attenborough. Insomma, queste sono delle creature davvero incredibili, che sono state osservate mentre uccidevano l'animale più grande del nostro pianeta.