Un filmato mai visto prima: un giaguaro che uccide brutalmente un altro felino

All'interno della Reserva de Biosfera Maya del Guatemala nel marzo 2019, gli scienziati hanno osservato un filmato di un insolito attacco tra due grandi felini: un giaguaro contro un ocelotto, predatore contro predatore. Solo recentemente gli esperti hanno descritto questa rara interazione in un articolo del 28 dicembre sulla rivista Biotropica.

Gli addetti ai lavori sapevano che, a volte, i giaguari attaccano gli ocelotti, poiché hanno trovato tracce di questi felini nelle loro feci. Durante lo scontro non c'è stata storia, poiché un giaguaro adulto può crescere dai 90 e 113 chilogrammi (a seconda del sesso), mentre l'altro sfortunato felino pesa tra gli 8 e i 20 chilogrammi; insomma, una battaglia unilaterale.

Un simile attacco non era mai stato ripreso da una telecamera e adesso abbiamo la possibilità di vederlo per la prima volta in assoluto. "Sebbene queste interazioni tra predatore e predatore possano essere rare, potrebbero esserci alcuni casi in cui diventano più diffuse", secondo l'autore dello studio Daniel Thornton, assistente professore alla School of the Environment alla Washington State University.

Questi scontri potrebbero avere maggiori probabilità di verificarsi quando queste creature vengono spinte, ad esempio, verso le stesse pozze d'acqua. Il filmato, infatti, è stato catturato durante un mese di siccità, che in futuro diventeranno abbastanza comuni se il clima continuerà a riscaldarsi (addirittura si parla di un evento di "mega siccità" negli USA).

In un'altra occasione, presso la stessa pozza d'acqua, il team ha osservato sette giaguari che visitavano regolarmente il sito. Qualcosa di inusuale, poiché sono creature che si evitano l'un l'altro e stabiliscono i propri territori.