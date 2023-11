Il filmato 'shock' di una tribù indigena che attacca i buldozer dei minatori

Dell'Indonesia, un video sconvolgente ha catturato l'attimo in cui membri della tribù non contattata Hongana Manyawa assistono impotenti alla distruzione della loro foresta da parte di un bulldozer, un'immagine che ha scosso la comunità internazionale e sollevato preoccupazioni sul trattamento di queste terre e dei suoi abitanti indigeni.

La tribù Hongana Manyawa, il cui nome significa "Popolo della Foresta" nella loro lingua, vive isolata sull'isola di Halmahera, un luogo che si trova sopra una delle più grandi riserve di nichel del mondo. Con la crescente domanda dell'elemento chimico, dovuta al suo utilizzo nelle batterie delle auto elettriche, questa isola un tempo tranquilla è diventata il bersaglio delle corporazioni minerarie internazionali.

La compagnia Weda Bay Nickel, parzialmente di proprietà della società mineraria francese Eramet, ha iniziato le operazioni minerarie sull'isola nel 2019, con piani significativi di intensificare le attività nei prossimi decenni. Tuttavia, Survival International sostiene di avere documenti interni che mostrano come la compagnia sia stata avvertita dalla presenza della tribù non contattata nella zona (non come i Sentinelesi, ma quasi).

Questi incontri non solo minacciano la sacralità della foresta, ma anche la salute della tribù, che ha poca o nessuna immunità alle malattie comuni nel mondo industrializzato, rendendo la popolazione vulnerabile a potenziali epidemie letali.

Per contrastare questa minaccia, Survival International sta facendo pressione affinché le aziende elettroniche si impegnino a non acquistare nichel da Halmahera e sta spingendo la BASF a cessare gli investimenti nella produzione di nichel sull'isola, oltre a sollecitare il governo indonesiano a proteggere l'isola e la tribù Hongana Manyawa.

Intanto, ecco il video dell'incontro.