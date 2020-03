Un filmato unico del suo genere mostra lo scontro tra un piccolo cetaceo e una foca

Alcuni passanti di Città del Capo, in Sudafrica, sono stati testimoni di una "grande fuga". Protagonista della vicenda è un kogia sima, un cetaceo di piccole dimensioni, che stava cercando di scappare dalle grinfie di una foca affamata. Il cetaceo ha cercato di sfuggire dal suo assalitore mediante l'uso di una "bomba di inchiostro".

Mentre la balena si allontana dal suo predatore, la sua scia diventa improvvisamente offuscata da un materiale rossastro. "Questo comportamento è stato documentato in precedenza", dichiara a ScienceAlert Karlina Merkens della National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA) degli Stati Uniti, "ma è stata osservata molto raramente e probabilmente non è mai vista in acque poco profonde come questa".

Questi piccoli cetacei sono creature timide che abitano nelle profondità marine. Trascorrono pochissimo tempo sulla superficie dell'acqua e non si avvicinano quasi mai alle navi. Di conseguenza, sono stati raccolti pochissimi dati su queste creature; ma sappiamo che a differenza di altre balene, queste creature delle dimensioni di un delfino sono note per usare una "tattica da calamaro" quando scappano dai predatori.

Qualora si sentissero minacciati, possono rilasciare più di 11 litri di un liquido marrone-rossastro da una sacca nel loro intestino. Sfortunatamente, però, il recente evento in Sudafrica non si è rivelato a favore del cetaceo. Secondo Merkens, gli oggetti nel porto hanno confuso l'animale visto che, molto probabilmente, non aveva mai incontrato una superficie solida prima d'ora.