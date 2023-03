Il nuovo filtro 'Bold Glamour' di TikTok è talmente reale che sta spaventando gli utenti

The Verge ha pubblicato un lungo articolo in cui si sofferma sul nuovo filtro “Bold Glamour” di TikTok, che ha letteralmente invaso l’app visto che è utilizzato oltre 6 miliardi di volte, ma che sta anche spaventando gli iscritti all’applicazione di ByteDance.

Il motivo? È talmente tanto realistico che si adatta troppo bene al viso di chi lo utilizza, al punto che diventa impercettibile. The Verge evidenzia come Bold Glamour stia dando a tutti la dimostrazione di come gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale possano rendere le trasformazioni del viso più difficili da rilevare e migliori anche nel trasformare l’aspetto delle persone.

A rendere il tutto ancora più controverso ci pensa il fatto che al momento TikTok non ha svelato molti dettagli sul filtro: la compagnia ha ignorato più di una mail inviata dalla redazione della testata che chiedeva delucidazioni e conferme sull’utilizzo dell’IA per il suo sviluppo. Secondo alcuni ricercatori, probabilmente Bold Glamour sta facendo uso di tecnologie di deep learning come il GAN per offrire una resa di questo tipo. Non si tratta di una tecnologia rivoluzionaria, e sempre su TikTok sono tanti i filtri che la utilizzano.

Gli utenti hanno anche criticato la capacità di Bold Glamour di adattarsi al genere, sebbene sia in grado di trasformare il viso in modo impressionante: aggiunge un contorno nitido ai lati della faccia e del naso su una carnagione opaca ed uniforme, ma rende anche le sopracciglia simmetriche, le labbra carnose e modifica lo sguardo rendendolo più scintillante e vietro.

Molti sono preoccupati dell’impatto che potrebbe avere un filtro di questo tipo sull’autostima degli utenti: in molti potrebbero affidarsi a Bold Glamour proprio per superare le insicurezze, creando però degli standard di bellezza non reali. Intanto, dal lancio della scorsa settimana, su TikTok sono comparsi più di 9 milioni di video che lo utilizzano.

TikTok di recente è stata oggetto di uno scontro tra USA e Cina, a causa del ban imposto dalla Casa Bianca.