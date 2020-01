La FIMI annuncia la classifica dei 10 album e singoli più venduti del 2019

Dopo avervi parlato delle canzoni più ascoltate al mondo su Spotify, è arrivata l'ora di tirare le somme sulla musica uscita nel 2019. Infatti, la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha pubblicato le classifiche degli album e dei singoli più venduti nel nostro Paese nel corso dello scorso anno.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, i 10 album più acquistati in Italia nel 2019 sono quelli riportati di seguito.

Colpa delle favole - Ultimo; Playlist Live - Salmo; Machete Mixtape 4 - Machete Crew; Peter Pan - Ultimo; Persona - Marracash; Start - Ligabue; Paranoia Airlines - Fedez; Atlantico/On Tour - Marco Mengoni; Accetto Miracoli - Tiziano Ferro; Bohemian Rhapsody (O.S.T.) - Queen.

Insomma, grande successo per il rap, da Salmo a Marracash. L'artista che può sorridere di più è però Ultimo, visto che in classifica ci sono due suoi album. Interessante notare anche la presenza, in decima posizione, della colonna sonora del film Bohemian Rhapsody (qui trovate la nostra recensione della pellicola).

Per quanto riguarda invece i singoli più venduti in Italia nel 2019, la classifica è la seguente.

Una volta ancora - Fred De Palma feat. Ana Mena; È sempre bello - Coez; Calma (Remix) - Pedro Capó; Soldi - Mahmood; Calipso - Charlie Charles (with Dardust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood, Fabri Fibra); Dove e quando - Benji & Fede; Con calma - Daddy Yankee feat. Snow; Per un milione - Boomdabash; Jambo - Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri; I tuoi particolari - Ultimo.

Insomma, "Una volta ancora" è il singolo più acquistato dagli italiani nel corso del 2019.