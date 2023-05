Final Cut Pro e Logic Pro arrivano su iPad: abbonamenti da 4,99 Euro al mese

A poche settimane dall’annuncio dell’arrivo di Final Cut Pro e Logic Pro su iPad, Apple ha ufficialmente lanciato le due applicazioni sull'App Store del proprio tablet, in abbonamento.

Le app per il montaggio video e produzione musicale sono state riprogettate ed adattate per la portabilità e per offrire agli utenti un’esperienza touch di livello.

In Final Cut Pro per iPad troviamo una serie di strumenti per registrare, montare, rifinire e condivide video. Presente anche la nuova jog wheel che permette di interagire in nuovi modi con i contenuti presenti nella Magnetic Timeline, ma dà anche la possibilità di riordinare clip ed altro. Apple ha introdotto il sistema LiveDrawing per disegnare e scrivere direttamente sui contenuti video tramite la Apple Pencil. Per gli utenti che utilizzano un iPad Pro con M2, grazie all’esperienza Hover di Apple Pencil si può far scorrere rapidamente le riprese e visualizzare un’anteprima. Possibile anche girare video in alta qualità su iPad con Pro Camera Mode ed in ProRes su iPad Pro con M2.

Per quanto riguarda Logic Pro per iPad, invece, sono disponibili tutti gli strumenti per la composizione di brani, creazione beat, registrazione, editing ed mixaggio. Con il Multi-Touch è possibile suonare gli strumenti software, per interagire in modo naturale con i controlli per spostarsi all’interno dei progetti. Con il Suond Browser invece si usano i filtri dinamici per trovare lo strumento perfetto, le patch audo, i preset di plug-in, i campioni ed i loop più adatti.

Sia Final Cut Pro che Logic Pro per iPad sono disponibili su App Store al prezzo di 4,99 Euro al mese o 49 Euro all’anno. Offerto anche un mese di prova gratuita.