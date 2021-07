Final Fantasy X e Kingdom Hearts, nuova linfa alle cutscene grazie al Deep Learning

Prima dell'avvento delle nuove tecnologie, del Ray Tracing e del DLSS, i mezzi a disposizione permettevano di ottenere meravigliosi spezzoni in CGI, che deliziavano gli occhi prima di catapultarci nel mondo di gioco.

Gli esempi sono davvero tantissimi, dalla saga di Final Fantasy a Kingdom Hearts, passando per Warcraft e World of Warcraft, intro e intermezzi lasciavano lo spettatore letteralmente a bocca aperta.

Il canale youtube Upscale ha avviato un meraviglioso progetto di recupero coadiuvato dall'intelligenza artificiale. Sfruttando i prodigi della rete neurale e del machine learning, lo youtuber è stato in grado di dare nuova linfa alle cutscene di alcuni dei titoli più significativi delle passate generazioni, con dei gloriosi remaster a risoluzione 4K.

Fra i lavori migliori pubblicati sulla piattaforma rossa, segnaliamo l'Intro di Kingdom Hearts, presente in apertura, oppure ancora il corto introduttivo di World of Warcraft. Incredibile anche il video relativo a Onimusha 3 in 4K a 60 FPS, forse il migliore del lotto.

Tanti, tantissimi i titoli sui quali Upscale si è già concentrato, più o meno famosi, ma tutti veramente bellissimi. Lo strumento utilizzato è l'osannato software Topaz Video Enhance AI, in grado di generare risultati di questa portata in una manciata di ore e già colpevole di aver ridato lustro in 4K al capolavoro di Rick Astley.