Quale finale dei Mondiali di calcio fu la prima a essere decisa ai rigori?

I rigori finali sono forse uno dei momenti più al cardiopalma del mondo del calcio. Una domanda sorge spontanea e, sicuramente, tutti gli esperti sapranno rispondere: quale furono i primi Mondiali di calcio in cui la finale fu decisa ai calci di rigore?

Il momento risale al 1994 e si tenne negli Stati Uniti. Qui la nostra nazionale, guidata da Arrigo Sacchi, perse contro il Brasile con il famoso tiro sbagliato da Roberto Baggio. Il Brasile, infatti, vinse la competizione dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. Il paese ottenne la coppa del suo quarto mondiale di calcio e fu la prima nazionale a raggiungere questo storico traguardo.



Chiamato FIFA World Cup, si tratta del massimo torneo calcistico di sempre. Nato nel 1930 da un'idea del dirigente francese Jules Rimet, si è disputato ogni quattro anni (tranne nel 1942 e nel 1946 a causa della seconda guerra mondiale). Il prossimo ambito torneo si svolgerà nel 2022, in Qatar (che ha montato dei condizionatori durante l'estate per combattere il caldo), mentre nel 2026 la manifestazione per la prima volta sarà ospitata congiuntamente da tre nazioni: Canada, USA e Messico.



Stiamo parlando della competizione più prestigioso al mondo, oltre ad essere l'evento sportivo più seguito sulle televisioni del pianeta, superando persino i Giochi Olimpici. Insomma, manca ormai davvero poco al prossimo grande evento.