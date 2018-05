Finalmente disponibile sullo store Google il sensore per la temperatura di Nest

Dopo essere stato annunciato a marzo, finalmente il Temperature Sensor di Nest è disponibile all'acquisto sullo store online di Google; i preorder sono stati già spediti il mese scorso, ma ora è possibile comprarlo normalmente. Purtroppo ancora niente da fare per l'Italia: i prodotti non sono ancora disponibili nel Bel Paese.

Il prezzo di ogni sensore di rilevamento della temperatura di aggira sui 39 dollari, ma è possibile acquistarne uno speciale pack contenente tre Temperature Sensor al prezzo di 99 dollari: una soluzione quasi obbligatoria per chi vive in una casa grande con più stanze, magari caratterizzate da una temperatura diversa l'una dall'altra.

Per poter utilizzare questi device dovrete già disporre di un Nest Learning Thermostat o di un Nest Thermostat E di ultima generazione, in quanto essi non sono compatibili né con la prima né con la seconda generazione di questa linea di prodotti. Al momento in Italia solo il primo dei due è già acquistabile, sempre sullo store dedicato di Google, al prezzo di 249 Euro. Ovviamente vi servirà anche l'ultima versione dell'app di Nest, disponibile gratuitamente sul Play Store.

Fa parte di questa categoria anche il Nest Protect, il rilevatore di fumo in grado di segnalare la presenza di fumo e monossido di carbonio in casa attraverso un led ed una companion app per smartphone; dispone anche di un allarme vocale con posizione personalizzata.