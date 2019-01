Su Android è arrivato finalmente un filtro per combattere lo spam via SMS

Negli ultimi anni gli SMS sono diventati un vettore importante per le operazioni di marketing e perfino per le truffe. Venire bombardati da centinaia di SMS di qualche azienda è facile, capire come non riceverne più molto più macchinoso. Così finalmente Google ha pensato di aggiungere alla sua app Messaggi per Android un filtro anti spam.

Il filtro anti Spam, nel momento in cui scriviamo questa notizia, dovrebbe essere già disponibile per una buona fetta degli utenti Android, gli altri dovranno aspettare ancora un pochino, ma è questione di poco tempo.

Il funzionamento del filtro è piuttosto semplice, e opera in automatico, grazie ad una lista in continuo aggiornamento di mittenti malevoli, o comunque non graditi agli utenti. Sono gli stessi utenti, poi, in modo simile a come funziona già oggi Gmail, a poter segnalare i messaggi sospetti, o comunque sgraditi, aiutando Google ad aumentare la sua blacklist. Quando uno spammer viene segnalato, vengono automaticamente inviati a Google gli ultimi SMS ricevuti da questo, in modo da permettere all'azienda di analizzarli e farsi un'idea più chiara.

Ovviamente l'utilizzo del filtro è facoltativo, ed è possibile disattivarlo in qualsiasi momento dalle impostazioni avanzate.

Avete già ricevuto questa funzione sul vostro dispositivo Android? Fateci sapere nei commenti cosa ve ne pare.