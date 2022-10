Find N Flip: è questa la scheda tecnica dello smartphone a conchiglia di OPPO?

Il 2022 sarà l'anno dei pieghevoli OPPO, almeno stando ai leak circolanti da mesi sui conti del produttore cinese. A quanto pare, infatti, nelle prossime settimane o al più a inizio 2023 il colosso asiatico dovrebbe annunciare Find N Fold e Find N Flip, la sua nuova generazione di smartphone foldable, in arrivo anche in Europa.

Oggi, benché manchi ancora molto alla presunta release cinese dei due device, indicativamente fissata per dicembre 2022, il noto leaker Digital Chat Station ha fatto trapelare la presunta scheda tecnica di OPPO Find N Flip. In passato, vale la pena ricordarlo, proprio Digital Chat Station ha previsto per primo l'esistenza di OPPO Find N Flip, azzeccandone a quanto pare persino il codename, che dovrebbe essere "Dragonfly".

Secondo il leaker cinese, comunque, Find N Flip avrà uno schermo interno da 6,8" e uno esterno da 3,26": se lo schermo interno del device sarà simile a quello di Samsung Galaxy Z Flip 4 (quest'ultimo dotato di un display principale da 6,7"), quello esterno dovrebbe essere molto più grande del clamshell di casa Samsung, che ha un pannello frontale da 1,9". In ogni caso, la risoluzione dello schermo principale dovrebbe essere pari a 2.520 x 1080 pixel.

Passando sotto la scocca del device, per Digital Chat Station esso monterà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, e non uno Snapdragon 8 Gen2: tale scelta da parte di OPPO potrebbe essere legata al desiderio di tenere il prezzo di Find N Flip il più basso possibile, evitando dunque di implementare un SoC di ultima generazione. Restano sconosciuti i tagli di RAM e storage del device, che però dovrebbe avere una generosa batteria da 4.300 mAh.

Per quanto riguarda la fotocamera, infine, il leaker cinese specula che il telefono avrà un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un classico per gli smartphone di fascia media e medio-alta, insieme ad un ultra-grandangolo Sony IMX355 da 8 MP. A quanto pare, dunque, non ci sarà spazio per una terza lente, che verrà dunque sacrificata in favore di un prezzo il più contenuto possibile.