Find N2, OPPO promette: 'lo schermo interno non avrà pieghe visibili'

OPPO Find N2 e Find N Flip usciranno in Europa: tanto basta per far accendere i riflettori sui due smartphone pieghevoli del colosso cinese, dopo che lo scorso anno il primo OPPO Find N si è fatto apprezzare dalla critica internazionale e dal pubblico cinese.

Oggi, però, è il fondatore di OnePlus e Chief Product Officer di OPPO Pete Lau a condividere alcuni interessanti dettagli su OPPO Find N2 (o OPPO Find N Fold) tramite un post pubblicato su Weibo. Le novità arrivano solo poche ore dopo l'annuncio della OPPO Reno8 Series in Europa, segnando l'inizio di una campagna marketing autunnale molto serrata per il produttore di Dongguan.

L'informazione principale condivisa da Lau è che OPPO Find N2 non avrà alcuna piega visibile sullo schermo interno: se ciò fosse vero, si tratterebbe di un enorme passo avanti nel campo dei pieghevoli, che hanno storicamente sofferto di problemi alla piegatura centrale del proprio display, la quale tende a diventare via via più pronunciata man mano che passa il tempo. Anche Xiaomi ha promesso che il suo Xiaomi Mix Fold 2 non avrà pieghe apprezzabili nello schermo interno, grazie ad una nuova tecnologia proprietaria per la cerniera del device.

Allo stesso tempo, il fondatore di OnePlus ha anche aggiunto che OPPO sta lavorando allo schermo esterno del dispositivo per evitare problemi di qualsiasi tipo, avvicinandosi il più possibile ad una risoluzione e a delle dimensioni pari a quelle di un device tradizionale.

Inoltre, Pete Lau ha spiegato che OPPO si impegnerà a ridurre i consumi dello smartphone, agendo soprattutto sullo schermo, di cui verranno anche migliorate la qualità costruttiva e la consistenza. Infine, l'azienda cinese sta rivedendo le app preinstallate sullo smartphone, cercando di creare un'esperienza utente su misura per lo smartphone foldable.