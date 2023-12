Find N3 Flip: il pieghevole di OPPO riceve Android 14, ma solo in beta

Mentre gli appassionati italiani di telefonia sperano ancora in un'uscita nostrana di OPPO Find N3 Flip, lo smartphone pieghevole di ultima generazione del produttore cinese si appresta finalmente a ricevere l'aggiornamento software ad Android 14. Meglio tardi che mai!

In realtà, Android 14 è in arrivo su OPPO Find N3 Flip solo in versione Open Beta. Nelle scorse ore, riportano i colleghi di GizmoChina, OPPO ha rilasciato in versione Open Beta l'aggiornamento a ColorOS 14 anche per il suo pieghevole. Nonostante diversi smartphone "tradizionali" abbiano già ricevuto ColorOS 14 in versione stabile, la situazione sembra essere ben diversa per i device pieghevoli: OPPO Find N3 Flip è stato il più "fortunato", dal momento che Find N3 e i clamshell di scorsa generazione non hanno ricevuto Android 14 nemmeno in beta.

Al momento, comunque, OPPO ha aperto la beta a 5.000 partecipanti, dunque se possedete un Find N3 Flip (magari importato dall'estero) dovrete sbrigarvi a registrarvi al programma dell'azienda cinese. Per farlo, vi basterà recarvi nelle Impostazioni dello smartphone, poi, nella pagina "about" e toccare l'icona in alto a destra: fatto ciò, dovrete toccare "versioni di prova" e "beta", inserire le vostre informazioni personali e poi toccare "Apply Now".

Come sempre accade quando si tratta di una versione beta, OPPO consiglia l'installazione solo agli utenti esperti, dal momento che l'azienda riporta che ColorOS 14 per Find N3 Flip potrebbe avere alcuni problemi di stabilità e potrebbe portare con sé problemi di surriscaldamento, lag e consumo rapido della batteria. La compagnia, inoltre, consiglia agli utenti di effettuare un backup dei propri dati prima dell'aggiornamento e di prestare particolare attenzione alle app di terze parti, che potrebbero presentare problemi di compatibilità con la release beta del sistema operativo.