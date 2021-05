Findomestic, attenzione all'SMS truffa dell'accesso insolito

Dopo la truffa del regalo dell'Apple Store, torniamo a segnalare un altro SMS di quel tipo che purtroppo sta raggiungendo sempre più utenti. Questa volta i malintenzionati si fingono Findomestic.

In particolare, come potete vedere anche nello screenshot presente in calce alla notizia, l'SMS che sta circolando in Italia nelle ultime ore, riportante la scritta "Findomestic" nell'area relativa al mittente, recita: "Abbiamo notato un accesso insolito alla sua area personale. Se non e stato lei vada avanti con la procedura". Ovviamente, a seguito c'è un link. Non premete su quest'ultimo.

Infatti, si tratta chiaramente di malintenzionati: non è chiaro dove vogliano arrivare, ma probabilmente stanno cercando di carpire dati sensibili dei malcapitati utenti, come spesso accade in questi casi. Gli indizi relativi al fatto che non si tratta di un messaggio autentico sono molteplici: è arrivato anche a persone che non hanno nulla a che fare con Findomestic, riporta un sito Web che non è quello ufficiale e afferma che c'è stato "un accesso insolito", classico metodo utilizzato dai malintenzionati per cercare di mettere "fretta" alla potenziale vittima. C'è poi un "vada avanti con la procedura", che punta proprio a far cliccare il link all'utente.

Findomestic ha già messo in guardia gli utenti relativamente all'esistenza di situazioni di questo tipo. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al sito Web ufficiale. Quest'ultimo fornisce anche alcuni consigli su come "difendersi". Insomma, state alla larga da SMS di questo tipo.